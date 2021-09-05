مدافع أستراليا: الأجواء الحارة لن تؤثر على المنتخب

يقول هاري سوتار مدافع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم إن فريقه الذي يقوده المدرب غراهام أرنولد لن يجد صعوبة عند اللعب في أجواء حارة في تصفيات كأس العالم 2022.



وسيحل منتخب أستراليا ضيفا على نظيره الفيتنامي في هانوي، الثلاثاء، المقبل ضمن المجموعة الآسيوية الثانية بعد فوزه الخميس الماضي 3-صفر على الصين في الدوحة عاصمة قطر التي ستستضيف النهائيات العالمية في العام المقبل أيضا.



وجاء الفوز في الدوحة بعد أربعة انتصارات أسترالية في أجواء شديدة الحرارة والرطوبة في الكويت في يونيو حزيران الماضي، وهو ما سمح للمنتخب الأسترالي بالتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية والاقتراب من التأهل للنهائيات للمرة الخامسة على التوالي.



وعن الفوز على الصين قال سوتار في تصريحات صحافية: كانت بداية إيجابية لأننا تدربنا مرتين فقط سويا في قطر، سبق ولعبنا في أجواء شديدة الحرارة في الكويت لذا فإن الأحوال الجوية لن يكون لها تأثير كبير على الفريق.



وختم: سنقوم بدراسة المنتخب الفيتنامي للوقوف على نقاط قوته وضعفه لكن الأهم هو فريقنا والجوانب الي يتفوق فيها على المنافس.



وتشارك فيتنام في هذه المرحلة من التصفيات الآسيوية لأول مرة.

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