مهاجم موناكو: ميسي إضافة حقيقية للدوري الفرنسي

يرى كيفين فولاند مهاجم موناكو أن قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني جيروم بواتينغ يمثل إضافة حقيقية للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانضم الأسطورة ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني في الوقت الذي انتقل فيه بواتينغ مدافع بايرن ميونخ الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال كأس العالم 2014، إلى أولمبيك ليون.

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وقال فولاند لقناة"بيلد تي في" يوم الأحد: جيروم بواتينغ صفقة جيدة لليون وبإمكانه مساعدتهم. أمر رائع للدوري أن يُؤتي بلاعبين مثل ليونيل ميسي.

ويتم بشكل تقليدي اعتبار الدوري الفرنسي هو الأضعف بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وسجل فولاند المهاجم السابق لباير ليفركوزن الألماني 16 هدفا و8 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي مع موناكو الذي يدربه نيكو كوفاتش المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب كرواتيا.