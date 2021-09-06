آيندهوفن يمدد عقد غوتزه حتى 2024

أعلن نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين تمديد تعاقده مع ماريو غوتزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024.

وانضم غوتزه (29 عاماً) إلى آيندهوفن في عام 2020 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل عشرة أهداف وصنع عشرة أهداف أخرى خلال 35 مباراة.

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وقال غوتزه: آيندهوفن ناد يحتل مكانة خاصة ولديه طموح واضح، أحب أن أكون جزءا من الصورة الكبيرة في النادي، وأنا سعيد بمواصلة مسيرتي هنا.

وذكر آيندهوفن أن أندية مختلفة، من بينها "أندية كبيرة تنافس في دوري الأبطال" أظهرت رغبة في ضم غوتزه قبيل نهاية سوق الانتقالات، لكن النادي الهولندي يسعده بقاء اللاعب.