أغويرو: في برشلونة يقطعون الكهرباء لتقليل التكاليف

اشتكى سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة، من الإجراءات الصارمة التي يتخذها النادي الكتالوني لخفض التكاليف المادية، سعيا لتقليل الديون التي تصل إلى أكثر من مليار يورو.

وأعلن خوان لابورتا، رئيس النادي، الشهر الماضي أنه أسقط الكثير من الديون التي تسبب بها جوسيب بارتوميو الرئيس السابق للنادي طيلة السنوات الماضية.

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وانضم المهاجم الأرجنتيني أغويرو في الصيف الحالي للنادي الكتالوني لمدة عامين، واعترف في تصريحات على منصة "تويتش" أنه يتعين على لاعبي برشلونة الحضور قبل التدريب بنصف ساعة بالضبط، وقال: جميع المرافق تكون مغلقة قبل الحصة التدريبية، وجميع الأضواء في النادي مطفأة، ويتم تشغيلها عندما يصبح اللاعبون جاهزين للمران.

وأضاف: في فريقي السابق مانشستر سيتي، كنا نصل قبل ساعة ونصف من موعد التدريب، لكن في برشلونة يجب أن تتواجد قبل 30 دقيقة، وعند انضمامي اعتقد أنه يمكنني التواجد قبل التدريب بساعة للذهاب إلى الصالة الرياضية أو أي شيء آخر، لكن جميع الأنوار تكون مطفأة، إنه أمر مختلف جدا عن تجربتي السابقة.

ولم يشارك أغويرو في أي مباراة رسمية مع الفريق الكتالوني بالموسم الحالي بسبب معاناته من الإصابة في ربلة الساق.