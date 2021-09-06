إسبانيا تعبر جورجيا برباعية نظيفة

استعاد منتخب إسبانيا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالمجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة العام المقبل، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه منتخب جورجيا اليوم الأحد في الجولة الخامسة للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل كوسوفو مع ضيفتها اليونان 1 - 1.

وارتقت إسبانيا مؤقتا إلى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 لقاءات، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها منتخب السويد، الذي لعب 3 مباريات، فيما تواجدت كوسوفو في المركز الثالث بأربع نقاط من 4 لقاءات، تليها اليونان بثلاث نقاط من 3 مباريات، وقبعت جورجيا في قاع الترتيب بنقطة واحدة من 5 مباريات.

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وافتتح خوسيه لويز غايا التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف كارلوس سولير الهدف الثاني في الدقيقة 25، فيما أضاف فيران توريس وبابلو سارابيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 41 و63 على الترتيب. وأهدر منتخب اليونان فوزا كان في متناوله، ليكتفي بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه منتخب كوسوفو.

وبادر المنتخب اليوناني بالتسجيل عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن فيدات موريكي تعادل لكوسوفو في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.