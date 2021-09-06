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إيطاليا تتعادل مع سويسرا.. وتفشل في الفوز للمرة الثانية توالياً

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إيطاليا تتعادل مع سويسرا.. وتفشل في الفوز للمرة الثانية توالياً

بازل - د ب أ

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عزز المنتخب الإيطالي صدارته للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بتعادله مع مضيفه السويسري سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة، والتي شهدت أيضا فوز بلغاريا على ليتوانيا 1 - صفر.

وفشل منتخبا سويسرا وإيطاليا في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب السويسري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني. وبهذا التعادل، تفادى المنتخب الإيطالي الخسارة في 36 مباراة متتالية محطما الرقم القياسي المسجل بإسم منتخب البرازيل وإسبانيا، اللذان تفاديا الخسارة في 35 مباراة متتالية.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب بلغاريا فوزا صعبا على ضيفه منتخب ليتوانيا 1 - صفر.

ويدين المنتخب البلغاري بالفضل في هذا الفوز للاعبه إفايلو شوشيف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد نيكولاي ميهاليوف لاعب المنتخب البلغاري في الدقيقة 83. ورفع منتخب بلغاريا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب ليتوانيا بلا نقاط في قاع الترتيب.

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