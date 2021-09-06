بيليه يخضع لجراحة لاستئصال ورم في الأمعاء الغليظة

خضع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لجراحة ناجحة لاستئصال ورم من الأمعاء الغليظة.

ونفى بيليه الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات من قبل، عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور تعرضه للإغماء، وأكد أنه بصحة جيدة عقب خضوعه لفحوص دورية.

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لكن بيليه بقي في المستشفى وكشف يوم الاثنين عن أسباب خضوعه للرعاية الصحية.

وكتب بيليه "80 عاما" عبر وسائل التواصل الإجتماعي: السبت الماضي خضعت لجراحة لاستئصال ورم من القولون الأيمن.

وأضاف: الورم تم تحديد نوعه خلال الفحوص التي أجريتها الاسبوع الماضي ، لحسن الحظ، اعتدت على الاحتفال بالانتصارات إلى جانبكم. سأخوض هذه المباراة بابتسامة على الوجه، الكثير من التفاؤل وفرحا بالعيش محاطا بحب عائلتي وأصدقائي.