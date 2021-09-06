ريبيري ينضم إلى ساليرنيتانا الإيطالي

انتقل الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني السابق، إلى فريق ساليرنيتانا الصاعد الجديد لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حسبما أعلن النادي يوم الاثنين.

ووقع ريبيري "38 عاما" على عقد لمدة عام واحد مع الفريق، مع خيار التمديد لمدة عام وفق ظروف وشروط رياضية لم يتم الكشف عنها.

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وحظي ريبيري بمسيرة ناجحة مع بايرن ميونخ، حيث فاز بلقب الدوري الألماني تسع مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا مرة.

وغادر ريبيري النادي الألماني في عام 2019 ولعب لعامين مع فيورنتينا، لكن عقده انتهى مع الفريق في يوليو الماضي ولم يتم تجديده.

وفشل ساليرنيتانا في تحقيق أي فوز في أول ثلاث مراحل من الموسم الجاري للدوري الإيطالي، ليحتل المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف عن جنوه وفينيزيا في المركزين التاسع عشر والعشرين (الأخير) على الترتيب.