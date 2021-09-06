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ساوثغيت: نواجه بولندا وليس ليفاندوفسكي

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ساوثغيت
غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا

ساوثغيت: نواجه بولندا وليس ليفاندوفسكي

لندن - رويترز

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يدرك غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن فريقه عليه ألا يكتفي بالتركيز على القناص روبرت ليفاندوفسكي في سبيل الفوز على نظيره البولندي يوم الأربعاء في التصفيات الأوروبية والاقتراب خطوة كبيرة من مونديال قطر 2022.

وبعد الفوز على المجر بأربعة أهداف دون رد الخميس الماضي أعاد ساوثغيت تدوير صفوف فريقه خلال الفوز على اندورا بنفس النتيجة يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساوثغيت قوله يوم الاثنين: بعد خسارة المجر أمام ألبانيا بهدف يبدو أن بولندا أقرب منافسينا، وهو ما فكرنا به لدى إجراء القرعة.

وأضاف: هو حافز هائل بالنسبة لنا الآن، إذا تمكنا من الذهاب إلى وارسو وتحقيق الفوز سنتحكم حينها حقا في المجموعة.

وغاب ليفاندوفسكي عن المواجهة السابقة بين المنتخبين والتي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مارس الماضي.

وأشار ساوثغيت: لقد لعبوا على استاد ويمبلي بدونه لكنهم عبروا عن أنفسهم بقوة. نعد أنفسنا لمواجهة بولندا دون التركيز فقط على ليفاندوفسكي.

وختم مدرب إنجلترا بالقول: نحترم بالتأكيد ما يقدمه وندرك أنه مصدر تهديد لنا، لكن لديهم لاعبون على مستوى عال من الخطورة أيضا.

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