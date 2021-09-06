فوز كبير لألمانيا على أرمينيا

انتزع المنتخب الألماني لكرة القدم صدارة المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب أرمينيا 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة ، والتي شهدت أيضا فوز رومانيا على ليختنشتاين 2 - صفر.

وسجل أهداف المنتخب الألماني سيرج نابري (هدفين) في الدقيقتين السادسة و15 وماركو رويس في الدقيقة 35، وتيمو فيرنر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وجوناس هوفمان في الدقيقة 52، وكريم أديمي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 12 نقطة لينتزع صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أرمينيا عند عشر نقاط في المركز الثاني.

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وفي المباراة الثانية، فاز منتخب رومانيا على ليختنشتاين 2 - صفر. وسجل هدفي المنتخب الروماني الين توسكا وكريستيان مانيا في الدقيقتين 11 و18.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب ليشتنشتاين بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، تعادل منتخب أيسلندا مع ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 2 - 2.

وسجل هدفي المنتخب الأيسلندي برينيار بيارناسون وأندري غوديونسون في الدقيقتين 78 و84، فيما سجل هدفي منتخب مقدونيا الشمالية داركو فيلكوفسكي وإزجان إليوسكي في الدقيقتين 12 و54. ورفع منتخب أيسلندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس كما رفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع.