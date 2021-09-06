منتخب إسبانيا يستدعي ريغيلون بدلاً من غايا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين استدعاء سيرجيو ريغيلون مدافع توتنهام هوتسبير للالتحاق بتشكيلة الفريق لمواجهة كوسوفو في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء.

وسينضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما إلى التشكيلة بدلا من خوسيه غايا لاعب فالنسيا الذي تعرض لإصابة في الساق قرب نهاية مباراة انتهت بالفوز 4-صفر على جورجيا يوم الأحد، حيث افتتح اللاعب التسجيل.



ويتصدر فريق المدرب لويس إنريكي المجموعة الثانية بعشر نقاط من خمس مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن السويد التي لعبت ثلاث مباريات.



وألحقت السويد بالمنتخب الإسباني أول هزيمة في تصفيات كأس العالم في 28 عاما عندما حولت تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على ستوكهولم لتصبح في موقف قوي في المجموعة.