هازارد يسجل في فوز بلجيكا على التشيك

أحكم منتخب بلجيكا قبضته على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، عقب فوزه الثمين 3 - صفر على ضيفه منتخب التشيك اليوم الأحد في الجولة الخامسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا لويلز 3 - 2 على مضيفتها بيلاروس.

وواصل المنتخب البلجيكي، الذي حقق فوزه الرابع في المجموعة والثالث على التوالي، تواجده على القمة، برصيد 13 نقطة، بفارق ست نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب التشيكي، علما بأن المنتخبين لعبا 5 مباريات.

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وتواجد منتخب ويلز في المركز الثالث بست نقاط من ثلاث مباريات، يليه منتخب بيلاروس في المركز الرابع بثلاث نقاط من أربعة لقاءات، وقبع منتخب إستونيا في قاع الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في جميع المباريات الثلاث التي خاضها في المجموعة حتى الآن.

وتقدم المنتخب البلجيكي مبكرا عبر نجمه روميلو لوكاكو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما تكفل أليكسيس ساليمايكيرس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65.

من جهة أخرى، أحرز النجم الويلزي غاريث بيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقود منتخب بلاده لانتصار قاتل 3 - 2 على مضيفه منتخب بيلاروس في وقت سابق اليوم.

وبادر بيل بالتسجيل مبكرا لمنتخب ويلز في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيتالي ليساكوفيتش لبيلاروس في الدقيقة 29 من ركلة جزاء أيضا.

استغل المنتخب البيلاروسي قوة الدفع التي حصل عليها بعد هدف التعادل، ليضيف بافل سيدكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، غير أن بيل عاد للتسجيل مجددا، بعدما أحرز هدف التعادل لويلز في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 2 - 2، واصل بيل تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لويلز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود بلاده لتحقيق انتصارها الثاني على التوالي في المجموعة.