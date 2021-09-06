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وفاة مدافع باريس سان جيرمان بعد 40 عاماً في الغيبوبة

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جيان بيير أدامز
آدامز لعب عامين مع باريس سان جيرمان

وفاة مدافع باريس سان جيرمان بعد 40 عاماً في الغيبوبة

باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان ونيم يوم الاثنين وفاة جان-بيير آدمز مدافع فرنسا السابق عن 73 عاما بعد حوالي 40 سنة من دخوله في غيبوبة بسبب خطأ طبي.

وفي 1982، حصل آدمز على جرعة تخدير كادت أن تقتله، خلال الخضوع لجراحة تقليدية في الركبة، ما تسبب في تلف الدماغ.

وخاض آدمز، المولود في دكار، 22 مباراة دولية مع فرنسا في سبعينات القرن الماضي وكان يشكل ثنائيا مع ماريوس تريسور يعرف باسم "الحرس الأسود".

ولعب آدمز مع نيم خلال الفترة 1970-1973، ودافع عن ألوان باريس سان جيرمان خلال الفترة 1977-1979 قادما من نيس.

ومنذ وقوع الحادث، كان آدمز يحظى بالرعاية من زوجته برناديت

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