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"فيفا" يحلل تقارير إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

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ميسي الأرجنتين
ميسي لحظة خروجه من الملعب عقب إيقاف المواجهة

"فيفا" يحلل تقارير إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

زيورخ - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين في بيان أنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة، مشيراً إلى أنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية لاعبي الأرجنتين، القادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

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