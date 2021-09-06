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4 اتحادات من جنوب آسيا تدعم إقامة المونديال كل عامين

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فيفا
صورة لاجتماع سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم

4 اتحادات من جنوب آسيا تدعم إقامة المونديال كل عامين

زيوريخ - رويترز

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حصل مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام على دعم من أربعة اتحادات وطنية من جنوب آسيا، إذ قالت إن ذلك سيساعد على تطوير اللعبة في المنطقة.

وفي مايو الماضي صوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح من المنتظر أن يواجه معارضة من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والأندية الكبيرة في القارة.

وقالت اتحادات بنجلادش والمالديف ونيبال وسريلانكا في بيان مشترك إنها من بين 166 اتحادا وطنيا صوتت بتأييد الخطة في مؤتمر الفيفا.

وأضافت هذه الاتحادات: فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، والفرصة تكون محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة.

وأضافت: أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية شاركت في حوالي مئة عام من نهائيات كأس العالم بينما تكون هذه المسابقات وراء منح دفعة للتطوير.

وصوت 166 اتحادا محليا لصالح المقترح مقابل 22 صوتا ضده. ويتطلب أي تغيير في نظام كأس العالم تصويتا من مجلس الفيفا وكل الأعضاء وعددهم 211.

وتتأهل أربعة منتخبات من الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض منتخب خامس الملحق مع منتخب من قارة أخرى.

وتستضيف قطر نسخة كأس العالم المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني 2022 وستشارك بشكل تلقائي، إلى جانب الدول الآسيوية المتأهلة، بينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.

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