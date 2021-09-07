أستراليا تتخطى فيتنام بصعوبة

فاز منتخب أستراليا على مضيفه منتخب فيتنام 1 - صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل ريان جرانت هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 43.

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ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تلقى منتخب فيتنام الخسارة الثانية على التوالي ليحتل المركز الخامس (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط.

يذكر أن مباريات الجولة الثانية تستكمل يوم الثلاثاء بمباراتين، حيث يواجه المنتخب الصيني نظيره الياباني، فيما يحل منتخب السعودية ضيفا على عمان.