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الاتحاد البرازيلي: حذرنا الأرجنتين من مشاركة الرباعي

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Employees of the National Health Surveillance Agency (Anvisa) enter to the field during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 between Brazil and Argentina. (AFP)
المباراة توقفت بعد بدايتها بخمس دقائق

الاتحاد البرازيلي: حذرنا الأرجنتين من مشاركة الرباعي

ريو دي جانيرو - د ب أ

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أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه حذر نظيره الأرجنتيني بضرورة خضوع رباعي المنتخب المحترف في الدوري الإنجليزي للحجر الصحي، وذلك عقب إلغاء المباراة التي جمعت بين المنتخبين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الأحد.

وفي الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي للعبة في الموقف، أصدر الاتحاد البرازيلي بياناً في وقت متأخر من يوم الاثنين، قدم فيه العديد من المعلومات عقب اجتماع عقد في فندق ماريوت يوم السبت الماضي، وذلك وسط انتقادات أرجنتينية، نافيا تدخله في الأمر.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه: الاتحاد أرسل ممثلا له في الاجتماع كمستمع، وتم إخطار ممثلي المنتخب الأرجنتيني بوجود مخالفة في دخول اللاعبين، وضرورة خضوعهم للحجر الصحي.

وأضاف: الاتحاد البرازيلي أدى دوره على أكمل وجه بصفته المضيف للمباراة، إذ أخطر جميع الأطراف المعنية بالقواعد الصحية المعمول بها في البلاد، وذلك من خلال خطاب تم إرساله من الأمانة العامة للاتحاد في الخامس من تموز/ يوليو وكذلك يومي 11 أغسطس والثاني من سبتمبر.

وتوقفت قمة التصفيات بين البرازيل والأرجنتين، بعد اختراق واضح للبروتوكول من جانب المنتخب الأرجنتيني الذي ضم 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي وهم إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وبونديا.

ويتم منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى البرازيل، إذا كانوا قد قضوا بعض الوقت هناك في آخر 14 يوما.

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