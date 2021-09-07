تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة

قرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يوم الثلاثاء تأجيل مباراتي برشلونة أمام مضيفه إشبيلية وفياريال مع ألافيس يوم السبت، بعد طعن تقدمت به رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وكانت الرابطة طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة تأجيل المباراتين بسبب قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بتمديد فترة إقامة تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية.



وقرر الفيفا تمديد فترة إقامة المباريات ليومين إضافيين لتمكين المنتخبات من أداء مبارياتها المؤجلة من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.



وبهذا فإن فترة التوقف الدولي في أميركا الجنوبية ستنتهي في 10 سبتمبر أي قبل 24 ساعة فقط من موعد مباريات في الدوري المحلي ومنها مباراة إشبيلية وبرشلونة.



ونظرا لأن برشلونة وفياريال سيلعبان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل فإن المسؤولين طلبوا منهما خوض مباريات الدوري يوم السبت.



لكن الاتحاد الإسباني رفض طلب رابطة الدوري مما دفعها للطعن أمام المجلس الأعلى للرياضة لتأجيل المباراتين وقبلت الهيئة الحكومية الطعن وحكمت لصالح الرابطة.

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