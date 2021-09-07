رويس يغيب عن تدريبات ألمانيا قبل ملاقاة آيسلندا

غاب ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند لكرة القدم يوم الثلاثاء عن تدريبات المنتخب الألماني، الذي يستعد لمواجهة منتخب آيسلندا الأربعاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسيغيب رويس عن صفوف المنتخب في المباراة المقررة في ريكيافيك، بينما شارك في المران الرئيسي للمنتخب ثلاثة حراس مرمى إلى جانب 21 لاعبا تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

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ويخوض المنتخب الألماني المباراة رقم 100 له في تصفيات كأس العالم منذ عام 1934، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الخامس له في المجموعة، علما أنه تلقى هزيمة واحدة كانت على أرضه أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1 - 2.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين أمام أرمينيا، بينما يحتل منتخب آيسلندا المركز الخامس برصيد أربع نقاط.