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ساوثغيت: كأس العالم ستفقد "بريقها" إذا أقيمت كل عامين

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تريبيير ساوثغيت
ساوثغيت في حديث مع اللاعب كيران تريبيير

ساوثغيت: كأس العالم ستفقد "بريقها" إذا أقيمت كل عامين

لندن - رويترز

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كشف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، أنه منفتح على مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة رغم أنه يعتقد أن البطولة قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق هذه الفكرة.

وفي مايو الماضي، صوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والأندية الكبيرة في القارة، وقال ساوثغيت إنه التقى مع أرسين فينغر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لمناقشة هذا المقترح.

وأضاف: أنا شخص تقليدي بطبعي وأشعر أن كأس العالم قد تفقد بعض جاذبيتها إذا تم تطبيق الفكرة لأن إقامة البطولة على فترات بعيدة تجعل الناس أكثر حرصا على متابعتها.

وواصل: لكني أتفهم أيضا أن أي لاعب أصيب قبل كأس العالم ربما ينتظر ثماني سنوات كاملة للحصول على فرصة المشاركة وهو أمر صعب للغاية.

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