كوريا الجنوبية تهزم لبنان بصعوبة

فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره اللبناني 1 - صفر يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفضل هدف تشانغ هون كون في الدقيقة 60.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الخامس قبل الأخير.

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وتستكمل مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى يوم الثلاثاء بمباراتين تجمع الأولى سوريا والإمارات، وفي الثانية يواجه المنتخب العراقي نظيره الإيراني.