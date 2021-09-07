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لابورتا: مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يمت

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لابورتا
لابورتا في مؤتمر صحفي سابق

لابورتا: مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يمت

برشلونة - رويترز

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أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة، أن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم لم يمت بعد رغم انسحاب معظم الأندية المؤسسة له في وقت سابق هذا العام.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية الشهر الماضي أن تسعة أندية من 12 ناديا استعادت عضويتها بالرابطة بعد انضمامها لمقترح دوري السوبر الأوروبي الانفصالي قبل انهيار المشروع بينما يبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس خارج الرابطة.

ولم تقبل الأندية الثلاثة العودة للرابطة التي تمثل مصالح الأندية المحترفة في الاتحاد الأوروبي "يويفا" إذ تتمسك بالأمل في إحياء المشروع بعد فشل إطلاقه في أبريل نيسان الماضي. وقال لابورتا إن برشلونة لا يزال يأمل في إحياء الفكرة.

وأضاف: المشروع لم يمت بعد. الأندية الثلاثة التي تدافع عن المشروع تربح كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

وواصل: لا يمكن للاتحاد الأوروبي إيقاف الخطة. الضغط على الأندية الإنجليزية التي كانت وراء المقترح لم يكن له أي تأثير. لكني أقر بأن المشروع كان يمكن تقديمه بطريقة أفضل.

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