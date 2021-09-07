مانشيني: إيموبيلي سيقود إيطاليا إلى المجد

دافع روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا عن المهاجم تشيرو إيموبيلي، الذي يتعرض لانتقادات يوم الثلاثاء، وقال إن اللاعب البالغ عمره 31 عاما يملك من الإمكانات ما يجعله يقود المنتخب الوطني لتحقيق المجد في كأس العالم العام المقبل.

ومر أقل من شهرين على تتويج إيطاليا بلقب بطولة أوروبا، لكن التعادل في مباراتين متتاليتين أمام بلغاريا وسويسرا في تصفيات كأس العالم، مع تسجيل هدف وحيد، تسبب في إحباط المشجعين.

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وفشل إيموبيلي في هز الشباك في آخر ست مباريات لإيطاليا، ما تسبب في مطالبات بإجراء تغييرات في خط الهجوم عند مواجهة ليتوانيا يوم الأربعاء.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: أحرزنا لقب بطولة أوروبا بوجود 26 لاعبا وكان تشيرو يبدأ المباريات باستمرار. لقد سجل في مباراتين، واقترب في مرات أخرى من التسجيل.

وأضاف: بكل تأكيد يجب أن أنصحه بالتحرك بشكل محدد لكني لا أرى مشكلة كبيرة. إنه يسجل الأهداف باستمرار. ربما في كأس العالم سيسجل ثمانية أهداف وسنحرز اللقب.

وبعد التعادل في بازل، حققت إيطاليا رقما قياسيا بالبقاء في 36 مباراة متتالية دون هزيمة، لكن هذه النتيجة جعلت تصدر المجموعة الثالثة غير مضمون لأبطال أوروبا.

وتتصدر إيطاليا حاليا برصيد 11 نقطة لكن سويسرا صاحبة المركز الثاني تتأخر بأربع نقاط وستخوض مباراتين إضافيتين، لذا لا بديل لفريق المدرب مانشيني عن الانتصار على ليتوانيا.