منتخب اليابان يهزم الصين ويحقق أول ثلاث نقاط

فاز المنتخب الياباني على مضيفه الصيني 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور النهائي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت أيضا فوز أستراليا على فيتنام 1 - صفر.

ويدين المنتخب الياباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه يويا أوساكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

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وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العماني بهدف نظيف، فيما ظل المنتخب الصيني بلا رصيد حيث سبق له الخسارة أمام المنتخب الأسترالي صفر - 3.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الأسترالي على مضيفه الفيتنامي بهدف نظيف سجله رايان جرانت في الدقيقة 43.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب، وظل المنتخب الفيتنامي بلا رصيد، حيث سبق له الخسارة أمام المنتخب السعودي 1 - 3.