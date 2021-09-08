أمين يونس يبحث عن حل لإنهاء عقده مع فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه يسعى لإيجاد حل بشأن مستقبل المهاجم أمين يونس الذي يرغب في الرحيل عن الفريق.

وذكر آينتراخت فرانكفورت عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": اتفق آينتراخت فرانكفورت وأمين يونس في اجتماع مشترك مع مدير الكرة ماركوس كرويتشه، والمدير الفني أوليفر غلاتنر، على استغلال الأيام المقبلة في إيجاد حل ودي للوضع الحالي.

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ولم يحسم رحيل يونس خلال سوق الانتقالات التي أغلقت قبل أيام، كما لم يجر إدراج يونس ضمن قائمة آينتراخت فرانكفورت لبطولة الدوري الأوروبي.

ويمكن للاعب الألماني الدولي الانتقال فقط لأحد الأندية بالمسابقات التي لا تزال الانتقالات فيها مسموحا بها، أو أن يجري فسخ عقده الذي يستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم.