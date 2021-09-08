.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أمين يونس يبحث عن حل لإنهاء عقده مع فرانكفورت

  • الخط
أمين يونس
آينتراخت فرانكفورت استبعد يونس من قائمته الأوروبية

أمين يونس يبحث عن حل لإنهاء عقده مع فرانكفورت

فرانكفورت - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه يسعى لإيجاد حل بشأن مستقبل المهاجم أمين يونس الذي يرغب في الرحيل عن الفريق.

وذكر آينتراخت فرانكفورت عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": اتفق آينتراخت فرانكفورت وأمين يونس في اجتماع مشترك مع مدير الكرة ماركوس كرويتشه، والمدير الفني أوليفر غلاتنر، على استغلال الأيام المقبلة في إيجاد حل ودي للوضع الحالي.

ولم يحسم رحيل يونس خلال سوق الانتقالات التي أغلقت قبل أيام، كما لم يجر إدراج يونس ضمن قائمة آينتراخت فرانكفورت لبطولة الدوري الأوروبي.

ويمكن للاعب الألماني الدولي الانتقال فقط لأحد الأندية بالمسابقات التي لا تزال الانتقالات فيها مسموحا بها، أو أن يجري فسخ عقده الذي يستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
الأكثر قراءة
"كبلونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها
كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل
السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من "شيف شهير"
السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات
قبل أن تذهب
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
اكتشف المزيد