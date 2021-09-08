.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليابان تعتزم التخلي عن تنظيم كأس العالم للأندية

  • الخط
كأس العالم للأندية
البطولة من المفترض أن تقام نهاية العام الجاري

اليابان تعتزم التخلي عن تنظيم كأس العالم للأندية

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير إعلامي أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يعتزم التخلي عن تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في العام الحالي بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة بسبب القيود الناجمة عن جائحة كورونا، وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الياباني يجري محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص هذا الموضوع.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل بالنظام القديم أي بمشاركة سبعة أندية.

وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب خطر زيادة أعداد الإصابات بكورونا، فقد لعب الجانب المالي دورا في هذا القرار وذلك في ضوء التوقعات بأن أعداد الحضور الجماهيري ستكون مقيدة.

وكان الاتحاد الدولي قرر في نهاية العام الماضي إقامة البطولة في هذا العام بشكلها القديم، وذلك بعد أن كان مقررا بالأساس إقامة بطولة معدلة في الصين في صيف العام الحالي بمشاركة 24 فريقا.

وبسبب تأجيل بطولة كأس أوروبا 2020 وكأس كوبا أميركا لمدة عام في ظل جائحة كورونا، فقد تم تأجيل هذه البطولة أيضا.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني هو الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر في فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
الأكثر قراءة
"كبلونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها
كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل
السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من "شيف شهير"
السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات
قبل أن تذهب
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
اكتشف المزيد