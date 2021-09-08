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تراكتور يطلب من "الآسيوي" السماح له باستدعاء لاعبين

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من مشاركته قبل عامين

تراكتور يطلب من "الآسيوي" السماح له باستدعاء لاعبين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طلب نادي تراكتور الإيراني، خصم النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية أو الرديف بدلا من المصابين بفيروس كورونا.

وكان تراكتور أرسل في وقت سابق يوم الأربعاء طلبا للاتحاد الآسيوي بتأجيل المواجهة أمام النصر أو انسحابه دون فرض عقوبات قبل أن يضيف عليه بيانا يطلب فيه استثناءه من تعليمات المسابقة بطلب استدعاء لاعبين جدد.

وبحسب بيان النادي الإيراني فإنه طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين بدلا من المصابين وحالات كورونا الإيجابية، وعددهم خمسة.

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