تيباس: رحيل ميسي لا يقلقني.. لدينا فينيسيوس

أعرب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، عن أسفه لرحيل ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، لكنه أبدى عدم قلقه من تأثر صورة الدوري عقب رحيل النجوم.

وقال تيباس في تصريحات متداولة عبر وسائل الإعلام، يوم الأربعاء: بكل تأكيد نفتقد ميسي وراموس وكريستيانو رونالدو، لكن لا أحد يستمر إلى الأبد، بدأ الأمر برحيل نيمار ورونالدو وكان صعبا، رغم ذلك استمر الدوري الإسباني في النمو والتطور، كما سيحدث بعد رحيل ميسي، ولا يهمنا أي شيء. وواصل: في "الليغا" لدينا لاعبون شباب مثل فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

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وانتقد تيباس باريس سان جيرمان بسبب المبالغ الكبيرة التي يدفعها كرواتب للاعبين، وذكر: يبدو كأنه دوري أساطير بسبب عمر اللاعبين، ما يفعله النادي الفرنسي خطير، مثل دوري السوبر الأوروبي، وسنواجههم في الهيئات المختصة.

وتعاقد باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مع سيرجيو راموس "35 عاما" وليونيل ميسي "34 عاما" وفينالدوم "30 عاما"، وينفق أكثر من 600 مليون يورو رواتب للاعبين سنويا، وشدد تيباس على أن هذا الأمر لن يستمر.