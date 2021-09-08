.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ديباي لا يشعر بـ"الرضا" عقب تسجيله ثلاثية في شباك تركيا

  • الخط
ديباي
ممفيس أحرز أول ثلاثية له مع منتخب هولندا

ديباي لا يشعر بـ"الرضا" عقب تسجيله ثلاثية في شباك تركيا

أمستردام - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

لا يشعر ممفيس ديباي بالرضا عن أدائه في انتصار هولندا الساحق 6-1 على تركيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أمستردام الثلاثاء رغم أن مهاجم برشلونة الإسباني سجل ثلاثية.

وهذه أول مرة يسجل فيها ديباي (27 عاما) ثلاثة أهداف في مباراة دولية واحدة لتحقق هولندا انتصارها الثاني في أربعة أيام وتصل إلى 13 نقطة من ست مباريات.

وقال ديباي: لعبنا بتراخ في بعض الأحيان خاصة أنا في بعض الفترات. مضيفا أنه فقد الكرة في أول ثلاث مناسبات وصلت إليه.

وتابع: لكن البداية القوية جعلت الأمور سهلة علينا. سجلنا هدفين سريعين. لو لم نفعل ذلك ما كنا تحملنا هذا التراجع بعدها. يجب أن تواصل دائما اللعب بقوة طوال المباراة. أنا أتحدث عن نفسي مرة أخرى، ربما يعتقد الجميع أن السعادة لا تسعني بسبب الثلاثية لكني أتوقع دائما المزيد من نفسي.

وسجل دافي كلاسن الهدف الأول قبل مرور أول دقيقة لهولندا، التي خسرت 4-2 أمام تركيا في إسطنبول في مارس الماضي في بداية التصفيات، قبل أن يضيف ديباي ثلاثية منها ركلة جزاء.

وأحرز غوس تيل الهدف الخامس قبل عشر دقائق من النهاية، واختتم دونيل مالن السداسية في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل جنكيز أوندر هدف تركيا الوحيد.

وتراجعت تركيا إلى المركز الثالث في المجموعة ولها 11 نقطة فيما تقدمت النرويج إلى المركز الثاني متأخرة بفارق الأهداف عن هولندا عقب انتصارها 5-1 على جبل طارق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بيض وأخطبوط وأرز بني.. أسرار النظام الغذائي لرونالدو بيض وأخطبوط وأرز بني.. أسرار النظام الغذائي لرونالدو
فوائد لا تصدق.. هذا ما يفعله فوائد لا تصدق.. هذا ما يفعله "صابون الحمير"
الأكثر قراءة
"كبلونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها
كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل
السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات السعودية: إيقاف تعليق القدوم من 3 دول بينها الإمارات
حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان حادث مروع في السعودية.. ولقطات موثقة تقشعر لها الأبدان
السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات
فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من فيديو طريف.. مدون سحر تيك توك يسخر من "شيف شهير"
قبل أن تذهب
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
جنرال إسرائيلي يتوعد إيران بثمن باهظ: برنامجها النووي يشكل خطرا وجوديا
اكتشف المزيد