ديباي لا يشعر بـ"الرضا" عقب تسجيله ثلاثية في شباك تركيا

لا يشعر ممفيس ديباي بالرضا عن أدائه في انتصار هولندا الساحق 6-1 على تركيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أمستردام الثلاثاء رغم أن مهاجم برشلونة الإسباني سجل ثلاثية.

وهذه أول مرة يسجل فيها ديباي (27 عاما) ثلاثة أهداف في مباراة دولية واحدة لتحقق هولندا انتصارها الثاني في أربعة أيام وتصل إلى 13 نقطة من ست مباريات.

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وقال ديباي: لعبنا بتراخ في بعض الأحيان خاصة أنا في بعض الفترات. مضيفا أنه فقد الكرة في أول ثلاث مناسبات وصلت إليه.

وتابع: لكن البداية القوية جعلت الأمور سهلة علينا. سجلنا هدفين سريعين. لو لم نفعل ذلك ما كنا تحملنا هذا التراجع بعدها. يجب أن تواصل دائما اللعب بقوة طوال المباراة. أنا أتحدث عن نفسي مرة أخرى، ربما يعتقد الجميع أن السعادة لا تسعني بسبب الثلاثية لكني أتوقع دائما المزيد من نفسي.

وسجل دافي كلاسن الهدف الأول قبل مرور أول دقيقة لهولندا، التي خسرت 4-2 أمام تركيا في إسطنبول في مارس الماضي في بداية التصفيات، قبل أن يضيف ديباي ثلاثية منها ركلة جزاء.

وأحرز غوس تيل الهدف الخامس قبل عشر دقائق من النهاية، واختتم دونيل مالن السداسية في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل جنكيز أوندر هدف تركيا الوحيد.

وتراجعت تركيا إلى المركز الثالث في المجموعة ولها 11 نقطة فيما تقدمت النرويج إلى المركز الثاني متأخرة بفارق الأهداف عن هولندا عقب انتصارها 5-1 على جبل طارق.