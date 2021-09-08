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غريزمان يوجه رسالة إلى جماهير أتلتيكو

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غريزمان
أنطوان لعب لأتلتيكو مدريد بين عامي 2014 و2019

غريزمان يوجه رسالة إلى جماهير أتلتيكو

مدريد - د ب أ

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وجه الفرنسي أنطوان غريزمان رسالة إلى جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عقب العودة يوم الأربعاء إلى تدريبات الفريق، الذي يخوض معه تجربة ثانية بعقد إعارة من برشلونة.

وذكر غريزمان في رسالته إلى الجماهير :"أنا عائد"، وذلك بعدما سجل هدفين قاد بهما المنتخب الفرنسي إلى الفوز على نظيره الفنلندي 2 - صفر الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعاد غريزمان إلى صفوف أتلتيكو من جديد بعقد إعارة من برشلونة لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لمدة عام آخر.

ووجه غريزمان (30 عاماً) رسالة للجماهير عبر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيها : مرحبا جماهير أتلتيكو، أنا عائد.

وسجل غريزمان 133 هدفا في 257 مباراة خاضها خلال الفترة الأولى التي قضاها مع أتلتيكو مدريد بين عامي 2014 - 2019، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صفقة قيمتها 120 مليون يورو.

وكان غريزمان ضمن قائمة أتلتيكو تحت قيادة المدير الفني دييغو سيميوني عندما توج الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، وذلك بعد عامين من مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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