مولر واثق من تجاوز إصابته الأخيرة

أعرب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن ثقته بالعودة بقوة للمشاركة مع فريقه بعد التعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وأوضح مولر (31 عاماً) في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية يوم الأربعاء: نراقب الإصابة وتطور عملية التعافي من يوم لآخر، لا يبدو الأمر خطيراً، إنني بحال معنوية جيدة.

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وحرمت الإصابة مولر من المشاركة مع المنتخب الألماني خلال الجولة الدولية الحالية والتي تضمنت ثلاث مباريات للفريق بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 وآخرها المباراة المرتقبة أمام مضيفه الآيسلندي يوم الأربعاء.