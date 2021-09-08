هولندا تضرب تركيا بسداسية.. وثلاثية لديباي

سجل ممفيس ديباي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الهولندي لكرة القدم للفوز على المنتخب التركي 6 - 1، يوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تقام العام المقبل في قطر، والتي شهدت أيضا فوز النرويج على جبل طارق 5 - 1، وتعادل مونتينيغرو ولاتفيا سلبيا.

وتقدم المنتخب الهولندي بهدف سجله دافي كلاسين في الدقيقة الأولى ثم سجل ديباي أهدافه الثلاثة في الدقائق 16 و38 من ركلة جزاء و54، ثم أضاف جوس تيل الهدف الخامس في الدقيقة 80، قبل أن يختتم دونيل مالين أهداف المنتخب الهولندي، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب التركي جنكيز أوندير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مادة اعلانية

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب التركي عند 11 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب النرويجي على جبل طارق 5 - 1.

وتقمص إيرلينغ هالاند دور البطولة للمنتخب النرويجي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 27 و39 والأخيرة من اللقاء، فيما سجل الهدفين الآخرين كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة 23 وألكسندر ثورلوت في الدقيقة 59، فيما سجل هدف منتخب جبل طارق ريس ستيشي في الدقيقة 43.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وظل منتخب جبل طارق بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، تعادل منتخبا مونتينيغرو ولاتفيا سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، فيما رفع المنتخب الثاني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.