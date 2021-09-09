أرتيتا يطمح لبداية جديدة بعد فترة التوقف

يعتقد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فترة التوقف الدولية جاءت في الوقت المناسب لفريقه لتغيير بدايته السيئة بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتذيل أرسنال جدول الدوري عقب خسارة مذلة 5-صفر من مانشستر سيتي حامل اللقب وهي الهزيمة الثالثة لفريق أرتيتا في أول ثلاث مباريات بالموسم ودون تسجيل أي هدف. ويلتقي أرسنال مع ضيفه نوريتش سيتي المتعثر أيضا بعد غد السبت وسط ضغط متزايد على المدرب الإسباني.

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لكنه يؤمن بأن التوقف لمدة أسبوعين منحه فرصة لاستعادة اللاعبين المصابين وتجهيز الوافدين الجدد.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس "احتجنا لبعض الراحة لاستعادة اللاعبين ونأمل أن نحظى بفريق مختلف يوم السبت، لدينا تشكيلة مختلفة تماما ويجب أن تعمل وأن نبني الانسجام والتفاهم بسرعة".

وسيكون الوافد الجديد بن وايت مستعدا للعب يوم السبت وكذلك غابرييل وإيدي نكيتياه وتوماس بارتي بينما يغيب لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا للإيقاف بعد طرده أمام مانشستر سيتي.

وتابع "اتطلع حقا للاعتماد على الجميع ومحاولة بدء الموسم بالطريقة التي نريدها ولا نريد مبررات. نعرف مدى صعوبة البداية وسط الإصابات ومشاكل كوفيد ويجب أن ننطلق من جديد الآن ونحتاج لعودة الجميع للمسار الصحيح والفوز بمباريات".

واذا تعرض أرسنال للهزيمة ستكون أول مرة يخسر فيها أول أربع مباريات بموسم للدوري منذ 1923 كما لم يسبق في التاريخ أن فشل في التسجيل في أول أربع مباريات بالمسابقة.