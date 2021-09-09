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إدانة بواتينغ بإيذاء صديقته وتغريمه

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جيروم بواتينغ خلال المحاكمة

إدانة بواتينغ بإيذاء صديقته وتغريمه

ميونخ- رويترز

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قال متحدث باسم محكمة في ميونيخ يوم الخميس إن مدافع ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق جيروم بواتينغ، الذي انتقل هذا الشهر إلى أولمبيك ليون، أدين بإلحاق أذى جسدي متعمد ضد صديقته السابقة.

وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 1.8 مليون يورو (2.13 مليون دولار).

واتهم بواتينغ الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، الذي حضر جلسة المحكمة في ميونيخ، بإصابة صديقته السابقة أثناء شجار خلال إجازة في 2018.

واتهمت صديقته السابقة ووالدة ابنتيه التوأم بواتنغ بإلقاء مصباح عليها لكنه لم يصيبها، ثم ألقى صندوق تبريد صغير أصاب ذراعها قبل أن يضربها ويجذبها من شعرها. ونفى بواتينغ إصابة صديقته السابقة.

وقضى قلب الدفاع البالغ عمره "33 عاما" عشرة أعوام في بايرن ميونيخ بعد انتقاله من مانشستر سيتي في 2011، وفاز بتسعة ألقاب للدوري الألماني ولقبين لدوري أبطال أوروبا.

ووقع عقدا لمدة عامين مع ليون المنافس في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

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