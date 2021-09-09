بايرن ولايبزيغ يتواجهان في قمة الجولة الرابعة

يواجه ثلاثي بايرن ميونخ، جوليان ناغلسمان ودايوت اوباميكانو ومارسيل سابيتزر فريقهم السابق لايبزيغ بعد غد السبت في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم في مواجهة تجمع بين بطل الموسم الماضي ووصيفه.

وانتقل المدرب ناغلسمان واللاعبان اوباميكانو وسابيتزر من لايبزيغ إلى بايرن في الصيف، وسط تكهنات بشأن عودة النادي البافاري لانتهاج فلسفته في إضعاف الفرق التي قد تنافسه على الألقاب المحلية من خلال تجريدها من أبرز نجومها.

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وانتهج بايرن السياسة ذاتها مع مختلف الأندية حيث ضم مايكل بالاك وزي روبرتو من باير ليفركوزن وكلاوديو بيتزارو وميروسلاف كلوزه وأندرياس هيرزوج من كولن وماريو غوتزه وروبرت ليفاندوفسكي وماتس هوميلز من بوروسيا دورتموند في الماضي.

وتسببت هذه السياسة في حدوث ضجة بين قطاعات الجماهير، ولكن هذا الأمر لم يحدث هذه المرة ، بشكل جزئي بسبب أن لايبزيغ المدعوم من شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة لا يحظى بشعبية واسعة في ألمانيا.

وأكد بايرن الفائز بأخر تسعة القاب في البوندسليغا، أنه لا يسعى لإضعاف لايبزيغ الذي تحلى بالهدوء من جانبه بعد أن حصل على خدمات العديد من لاعبي سالزبورغ النمساوي المدعوم هو الأخر من ريد بول.

وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي للايبزيغ "هذه طبيعة الرياضة الاحترافية ، بايرن لم يفرغنا من نجومنا وفي النهاية أعطينا موافقتنا على هذه الصفقات".

وقال توماس مولر نجم بايرن "الأندية ليست مجبرة على البيع ، مثل أي نادي فإن بايرن يبحث عن الإمكانات التي تتلائم مع الميزانية ، الأندية التي تسبب لنا خطورة في جدول الترتيب من الطبيعي أنها تمتلك لاعبين جيدين". ولم يستبعد مينتزلاف أن يحظى ناغلسمان واوباميكانو وسابايتزر باستقبال عدائي خلال مباراة السبت.

وأوضح ناغلسمان "اتطلع إلى المباراة كثيرا، هي بالتأكيد مباراة استثنائية بالنسبة لي ، أعتقد أن هذا طبيعي عندما تواجه فريقك السابق، أتمنى أن يبقى غضب جماهير لايبزيغ في أدنى صورة له".

وسيقاتل لايبزيغ من أجل النقاط الثلاث بعدما حصد ثلاث نقاط فقط من أول ثلاث مباريات عقب خسارته مرتين ، بينما يحتل بايرن المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ المتصدر برصيد تسع نقاط.

وقال جيسي مارش الذي انتقل من سالزبورغ لتدريب لايبزج هذا لصيف "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف "في العام الماضي حققنا الكثير من النجاح أمام الفرق التي كنا نطمح للفوز عليها ، في مواجهة الفرق الكبرى تتمثل الخطوة الأهم في قدرتنا على تجاوز الصعاب ومنافسة دورتموند وبايرن". ويخوض لايبزيغ مواجهة بايرن بعد خسارته في المباراة الماضية أمام فولفسبورغ بهدف.

واكتسح بايرن فريق هيرتا برلين فريق القاع بخمسة أهداف دون رد، ويخوض الثنائي سيرجي جنابري وليروي ساني مواجهة لايبزيغ بجرعة مضاعفة من الثقة بعد نجاحهما في تسجيل عدة اهداف مع المنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي فولفسبورغ المتصدر مع غروتر فورت الصاعد لدوري الأضواء ، بحثا عن مواصلة العلامة الكاملة في الوقت الذي يلتقي فيه باير ليفركوزن الوصيف مع دورتموند صاحب المركز الخامس يوم السبت.

وفي مباريات أخرى السبت يلتقي فرايبورغ مع كولن ويونيون برلين مع اوغسبورغ وهوفنهايم مع ماينز فيما يلتقي انتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت وبوخوم مع هيرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ارمينيا بيلفيلد يوم الأحد.