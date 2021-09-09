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بواتينغ ينفي اعتداءه على شريكته السابقة

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بواتينغ خلال تواجده في المحكمة

بواتينغ ينفي اعتداءه على شريكته السابقة

ميونخ - د ب أ

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نفى جيروم بواتينغ، مدافع منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، يوم الخميس، أمام محكمة في ميونخ مزاعم بالاعتداء على شريكة سابقة له قبل ثلاث سنوات.

وأفاد بواتينغ خلال مثوله أمام إحدى المحاكم الجزئية بأنه لم يضرب أو يصب شريكته السابقة خلال قضائهما عطلة كاريبية عام 2018 في جزر تركس وكايكوس.

ووجهت إلى بواتينغ "33 عاما" تهمة الأذى الجسدي الجسيم والإساءة اللفظية، وقال الادعاء إنه أهان شريكته وضربها، وقام بعضها في رأسها وطرحها أرضا، وألقى عليها بمصباح وكيس تبريد.

وقال بواتينغ إن المرأة، وهي أم لطفليهما، أصبحت عنيفة وتسببت في جرح بشفته بعد لعبة ورق. مشيرا إلى أنها سقطت عندما حاول دفعها بعيدا.

وأضاف اللاعب أن الخلاف كان يدور حول كيفية تنظيم المستقبل، حيث بدا أنه مستعد لمغادرة ميونخ، متوجها لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موضحا أن الأمور عادت إلى طبيعتها في اليوم التالي.

وظهر بواتينغ أمام المحكمة مرتديا بدلة سوداء وقميصا أبيض. تم تحديد يوم واحد فقط لإجراءات المحكمة ويمكن أن يصدر الحكم في وقت لاحق.

لم ينتقل بواتينغ لسان جيرمان، لكنه تعاقد مع ناد فرنسي آخر هو أولمبيك ليون.

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