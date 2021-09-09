ساوثغيت يسعى إلى تطوير المنتخب لبلوغ كأس العالم

يسعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم لتنفيذ المعادلة الصعبة والتي تتمثل في تطوير قوام الفريق مع حسم بطاقة التأهل لمونديال 2022 خلال الجولة الجديدة من التصفيات الشهر المقبل.

وبعد حصد 16 نقطة من أول ست مباريات وتصدر المجموعة التاسعة من التصفيات يتطلع المنتخب الإنجليزي لحجز مقعده في المونديال بعد أقل من شهرين على صدمة الخسارة أمام إيطاليا على استاد ويمبلي في نهائي يورو 2020.

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وبعد الفوز بأربعة أهداف دون رد على المجر وأندورا تعادل منتخب الأسود الثلاثة مع مضيفه البولندي بهدف لمثله مساء الأربعاء فيما يعد أصعب اختبار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساوثغيت قوله "كنا ندرك أن الفوز كان سيقربنا كثيرا من التأهل للمونديال، لم يحدث ذلك ولازال أمامنا بعض العمل علينا القيام به".

وأشار ساوثغيت "كان بإمكاننا أن نكون في وضعية أقوى، وبالتالي هو أمر محبط لكنني لا يمكن أن أتجاهل ما قام به اللاعبون في تلك الفترة والطريقة التي تفاعلوا بها بعد يورو 2020".

وبشأن إمكانية تجربة لاعبين جدد أمام اندورا والمجر الشهر المقبل، أوضح مدرب إنجلترا "لازال علينا التأهل إلى كأس العالم وعلينا أن نحترم الطريق الذي نسلكه أولا وقبل كل شيء".

وأضاف "أعتقد أننا دائما ما نتبنى هذه الرؤية المتمثلة في الدفع بالكثير من اللاعبين الشباب في قائمتنا على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام، خاصة في أخر ثلاثة أعوام".

وختم ساوثغيت بالقول "علينا أن نحترم المباريات التي نخوضها وأن نتأكد من نجاحنا في إحداث التوازن بين الأمرين بالشكل الصحيح، إذا تمكنا من القيام بالأمرين فإننا بالتأكيد سنحاول ونقوم بالأمر".