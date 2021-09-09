.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ساوثغيت يسعى إلى تطوير المنتخب لبلوغ كأس العالم

  • الخط
المدرب الإنجليزي

ساوثغيت يسعى إلى تطوير المنتخب لبلوغ كأس العالم

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يسعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم لتنفيذ المعادلة الصعبة والتي تتمثل في تطوير قوام الفريق مع حسم بطاقة التأهل لمونديال 2022 خلال الجولة الجديدة من التصفيات الشهر المقبل.

وبعد حصد 16 نقطة من أول ست مباريات وتصدر المجموعة التاسعة من التصفيات يتطلع المنتخب الإنجليزي لحجز مقعده في المونديال بعد أقل من شهرين على صدمة الخسارة أمام إيطاليا على استاد ويمبلي في نهائي يورو 2020.

وبعد الفوز بأربعة أهداف دون رد على المجر وأندورا تعادل منتخب الأسود الثلاثة مع مضيفه البولندي بهدف لمثله مساء الأربعاء فيما يعد أصعب اختبار.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساوثغيت قوله "كنا ندرك أن الفوز كان سيقربنا كثيرا من التأهل للمونديال، لم يحدث ذلك ولازال أمامنا بعض العمل علينا القيام به".

وأشار ساوثغيت "كان بإمكاننا أن نكون في وضعية أقوى، وبالتالي هو أمر محبط لكنني لا يمكن أن أتجاهل ما قام به اللاعبون في تلك الفترة والطريقة التي تفاعلوا بها بعد يورو 2020".

وبشأن إمكانية تجربة لاعبين جدد أمام اندورا والمجر الشهر المقبل، أوضح مدرب إنجلترا "لازال علينا التأهل إلى كأس العالم وعلينا أن نحترم الطريق الذي نسلكه أولا وقبل كل شيء".

وأضاف "أعتقد أننا دائما ما نتبنى هذه الرؤية المتمثلة في الدفع بالكثير من اللاعبين الشباب في قائمتنا على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام، خاصة في أخر ثلاثة أعوام".

وختم ساوثغيت بالقول "علينا أن نحترم المباريات التي نخوضها وأن نتأكد من نجاحنا في إحداث التوازن بين الأمرين بالشكل الصحيح، إذا تمكنا من القيام بالأمرين فإننا بالتأكيد سنحاول ونقوم بالأمر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تتبعها نجمات هوليوود.. ما هي تتبعها نجمات هوليوود.. ما هي "حمية القمر" التي تفقدك 2.5 كلغ باليوم؟
فيسبوك تتجسس على ملياري مستخدم واتساب.. هل خدعتنا بشأن التشفير؟ فيسبوك تتجسس على ملياري مستخدم واتساب.. هل خدعتنا بشأن التشفير؟
الأكثر قراءة
فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة! فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة!
فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية
شاهد.. فيضان النيل يهدد أعرق كنيسة بالقاهرة شاهد.. فيضان النيل يهدد أعرق كنيسة بالقاهرة
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار
مراهق مراهق "آسيوي" اغتصب طفلة بريطانية في البحر أمام الآلاف
قبل أن تذهب
هل ينهي إعلان "الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" و"الأمة" الخلافات السياسية بالسودان
هل ينهي إعلان "الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" و"الأمة" الخلافات السياسية بالسودان
اكتشف المزيد