غريزمان يستعد للظهور مع أتلتيكو مدريد مجدداً

يقترب المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان من بدء مهمته الثانية في صفوف أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بينما يستعد فريقه للعب في ضيافة إسبانيول مطلع الأسبوع المقبل بعد عودته لناديه السابق قادما من برشلونة المتعثر ماليا في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان غريزمان انضم إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو في 2019 لكنه عاد إلى نادي العاصمة معارا في ظل معاناة النادي الكتالوني من مصاعب مالية نتيجة جائحة كوفيد-19.

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ويدرك غريزمان أنه مطالب باستعادة دعم جماهير أتلتيكو من جديد لكنه أكد أنه على أهبة الاستعداد لإثبات جدارته أمام الجميع وتحقيق الهدف.

وقال اللاعب الفرنسي "سأفعل كل شيء من أجل الجمهور سواء كانوا في الاستاد أو أمام شاشات التلفزيون. وأريدهم أن يعلموا أنني سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم".

وأضاف المهاجم الدولي "كانت العلاقة بيننا رائعة وهذا ما أريد تحقيقه من جديد وأعرف أن هذا الأمر بيدي وسأفعل كل ما أستطيع لتحقيق ذلك مجددا. الأفعال لا الأقوال"."

ويواجه أتلتيكو وجاره ريال مدريد سباقا مع الوقت انتظارا لوصول لاعبي الفريقين المنتمين إلى دول في أميركا الجنوبية من بلادهم بعد التوقف الدولي وإمكانية المشاركة يوم الأحد. وسيلتقي ريال مدريد مع ضيفه سيلتا فيغو في الساعة 2000 بالتوقيت المحلي بينما تنطلق مباراة أتلتيكو مع إسبانيول في الساعة 1400.

ويشارك عدد من لاعبي فريقي العاصمة الإسبانية مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم ضمن منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وسيعود البعض منهم إلى إسبانيا غدا الجمعة.

وتأجلت مباراتا برشلونة وإشبيلية وفياريال ريال مع ألافيس بعد تدخل الحكومة الإسبانية عقب رفض الاتحاد الإسباني طلب التأجيل.

وبسبب المباريات الأوروبية المقررة الثلاثاء المقبل لم يتسن تأجيل المباراتين إلى يوم الأحد وتقرر إقامتهما في وقت لاحق من الموسم.