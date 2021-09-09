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مدرب البرازيل: الأرجنتين لم تحترمنا

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مدرب البرازيل

مدرب البرازيل: الأرجنتين لم تحترمنا

برلين - د ب أ

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يشعر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي أن الأرجنتين لم تتحل بالقدر الكافي من الاحترام في قرار الاستعانة بأربعة من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة الفريقين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وجرى إلغاء مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي عقب دخول مسؤولي سلطات الصحة البرازيلية لأرض الملعب لمنع الرباعي الأرجنتيني المحترف بالدوري الإنجليزي الممتاز من خوض المباراة، حيث يعتبر ذلك انتهاكا لبروتوكولات مكافحة جائحة كورونا، إذ تنص اللوائح على ضرورة بقاء الشخص المسافر من بريطانيا إلى البرازيل في العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وقال تيتي "القرار العادل هو احترام القوانين، القرار العادل هو إعطاء أولوية لصحة الناس، القرار العادل هو أن الرياضة مهمة ولكن الصحة تعلو عليها، القوانين تعلو عليها (كرة القدم)".

وأضاف "كنت أتمنى إقامة المباراة، لكننا في حاجة إلى قوانين، وأن نحترم تلك القوانين، كرة القدم ليست فوق ذلك، ينبغي احترام الأمر، نتعامل مع الأرواح، الأمر يتعلق بالصحة".

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