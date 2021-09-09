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مدرب تراكتور يستقيل قبل أيام من مواجهة النصر

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المدرب الإيراني

مدرب تراكتور يستقيل قبل أيام من مواجهة النصر

العربية.نت

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وافقت إدارة نادي تراكتور الإيراني يوم الخميس على استقالة المدرب فراز كمالفند من تدريب الفريق قبل أيام من مواجهة نادي النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان نادي تراكتور دخل في دوامة من الأزمات بعدما أرسل خطابين إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء يطلب فيهما تأجيل مباراة النصر أو السماح بانسحابه دون فرض عقوبات، فيما تضمن الخطاب الثاني طلب تسجيل لاعبين بدلا من الذين جاءت نتيجة مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابية.

ويتواجه النصر أمام تراكتور في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة.

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