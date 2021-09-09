.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منتخب ألمانيا يقسو على أيسلندا ويحافظ على صدارته

  • الخط
من لقاء ألمانيا وأيسلندا

منتخب ألمانيا يقسو على أيسلندا ويحافظ على صدارته

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب اكتساحه لمضيفه الأيسلندي 4 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه منتخب أرمينيا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند أربع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وحقق المنتخب الألماني الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على كل من ليختنشتاين وأرمينيا 2 - صفر و 6- صفر.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق سيرجي غنابري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أنطونيو روديغر الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 56 أضاف ليروي ساني الهدف الثالث للمنتخب الألماني، قبل أن يكمل تيمو فيرنر رباعية فريقه في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي مقدونيا الشمالية ورومانيا.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث،،بفارق نقطة عن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
الأكثر قراءة
فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة! فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة!
والد الكساسبة: أطالب بحرق داعشي السويد كما أحرق ابني والد الكساسبة: أطالب بحرق داعشي السويد كما أحرق ابني
فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
بكاميرا متفجرة.. اغتيال أشهر رجل قاوم طالبان بكاميرا متفجرة.. اغتيال أشهر رجل قاوم طالبان
خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار خالد يوسف بعد عودته لمصر: لم أرتكب أي جرم أو عار
قبل أن تذهب
تفاصيل خطة نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان
تفاصيل خطة نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان
اكتشف المزيد