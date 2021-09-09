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منتخب بلجيكا يتجاوز بيلاروسيا بصعوبة

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من لقاء بيلاروسيا وبلجيكا

منتخب بلجيكا يتجاوز بيلاروسيا بصعوبة

كازان - د ب أ

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تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره منتخب بيلاروسيا 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل دينيس برايت الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 33.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول بعد خوضه ست مباريات، فيما تجمد رصيد منتخب بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب ويلز وضيفه منتخب استونيا.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما حصد المنتخب الاستوني النقطة الأولى له في هذه المجموعة، محتلا بها المركز الخامس والأخير.

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