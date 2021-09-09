منتخب بولندا: لم نوجه إهانات عنصرية إلى ووكر

قالت بولندا إن لاعبيها لم يوجهوا إهانة عنصرية إلى كايل ووكر مدافع انجلترا وسط شجار جماعي خلال التعادل 1-1 بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في وارسو يوم الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) أنه يحقق في الشجار بين الشوطين بعد اشتباك كميل جليك لاعب بولندا مع ووكر.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية أن جليك وخز رقبة ووكر لكن لم يكن واضحا إن كان هذا التصرف فقط الذي تسبب في الشجار. وحصل جليك وهاري ماغواير لاعب انجلترا على انذارين.

ولم يوجه غاريث ساوثغيت مدرب انجلترا أي اتهامات مباشرة بالعنصرية خلال مؤتمر صحافي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البولندي للعبة ياكوب كفياتكوفسكي لمحطة "سكاي سبورتس": تحدثت مع اللاعبين وأنكروا تماما حدوث أي تصرف عنصري، المشاعر كانت مشتعلة وحدث تدافع بين جليك ووكر خلال ركلة حرة. كان التوتر شديدا لكن لا توجد أي عنصرية. تحدثنا مع الحكم الرابع عن ذلك بين الشوطين وتحدثت مع اللاعبين وأبلغوني بعدم حدوث أي موقف عنصري.