هدف بولندي قاتل يعطل انطلاقة إنجلترا المثالية

أوقف المنتخب البولندي الانطلاقة المثالية لضيفة منتخب إنجلترا بالمجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل، بعدما فرض عليه التعادل 1 - 1 في الوقت القاتل يوم الأربعاء في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز المجر على ضيفتها أندورا 2 / 1، وألبانيا على ضيفتها سان مارينو 5 - صفر.

رغم التعادل، واصلت إنجلترا صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة، بعدما أهدرت أول نقطتين في مسيرتها بالمجموعة، متفوقة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب ألبانيا، فيما جاءت بولندا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

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وجاءت المجر في المركز الرابع بعشر نقاط، فيما حلت أندورا في المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبعت سان مارينو في قاع الترتيب بلا نقاط.

وفي العاصمة البولندية وارسو، بادر النجم الإنجليزي هاري كين بالتسجيل لمصلحة إنجلترا في الدقيقة 72، غير أن داميان شيمانسكي أحرز هدف التعادل القاتل لبولندا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا التعادل القاتل، ليحرم منتخب بولندا نظيره الإنجليزي من الاحتفاظ بالعلامة الكاملة في رصيد النقاط بالمجموعة.

وفي العاصمة الألبانية تيرانا، حقق منتخب ألبانيا فوزا كاسحا 5 - صفر على ضيفه منتخب سان مارينو.

وافتتح ري ماناغ التسجيل لألبانيا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميلاه كازيم لاسي وأرماندو بروخا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و61 على الترتيب، فيما تكفل السيد هساي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 68.

واختتم ميرتو أوزوني مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 80 للمنتخب الألباني، الذي حقق انتصاره الثالث في المجموعة والثاني على التوالي.

وبعد هزيمته في الجولتين الماضيتين أمام إنجلترا وألبانيا، استعاد المنتخب المجري اتزانه، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه منتخب أندورا.

وتقدم آدم شالاي مبكرا لمنتخب المجر في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، فيما أضاف إندري بوتكا الهدف الثاني في الدقيقة 18، فيما أحرز ماكس لوفيرا هدف أندورا الوحيد في الدقيقة 82.