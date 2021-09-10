أغويرو: ميسي صدمني.. وفضلت برشلونة على المال

أكد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أنه غير نادم على الانتقال إلى برشلونة رغم رحيل صديقه المقرب ليونيل ميسي من النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها.



وانضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال مجانية قادما من مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم وقال إنه سعيد بقراره حتى إذا اضطر للموافقة على خفض راتبه.



وقال أغويرو في تصريحات إذاعية: بالتأكيد سأوقع لبرشلونة مرة أخرى فقط من أجل الاسم. كثيرون مستعدون للتخلي عن المال مقابل الانضمام للنادي.



وأضاف أغويرو: خلال المحادثات مع برشلونة كنت أعرف المصاعب المالية التي يعاني منها وقلت لوكيل أعمالي إنني لا أهتم بالمال وإن ما أريده هو الانضمام إلى برشلونة فقط حتى لو كان ذلك يعني الحصول على أموال أقل مما كنت أحصل عليه في سيتي.



وأكد أغويرو أنه لم يتحدث مع ميسي حول رحيله عن برشلونة كما نفى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود بند في عقده يتيح له ترك النادي في حالة رحيل مواطنه ميسي.



وقال أغويرو إنه شعر بالصدمة عندما سمع برحيل ميسي عن برشلونة مثل الجميع.



وأردف قائلا عن ذلك: اخترع أحدهم حكاية وجود بند في عقدي يتيح لي الرحيل إذا رحل ليو. ما حد هو أنني تعرضت لإصابة خلال الموعد المحدد لتقديمي وحدث هذا بعد أيام قليلة من رحيل ميسي.

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