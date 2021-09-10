.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوكيتينو يستبعد ميسي ونيمار من مواجهة كليرمو

  • الخط
ميسي نيمار
ميسي ونيمار في تدريبات سابقة لباريس سان جيرمان

بوكيتينو يستبعد ميسي ونيمار من مواجهة كليرمو

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيغيب ليونيل ميسي ونيمار عن مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمو، يوم السبت، بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد العودة من الارتباطات الدولية لكن من المتوقع انضمام كيليان مبابي للتشكيلة بعد التعافي من إصابة بربلة الساق.

وأصيب مبابي خلال تعادل فرنسا 1-1 مع البوسنة في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي وغاب عن المباراتين التاليتين لمنتخب بلاده ضد أوكرانيا وفنلندا.

لكن ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان يثق في قدرة مبابي على اللعب في استاد بارك دي برينس لأول مرة منذ انتهاء فترة الانتقالات، بعد تكهنات انتقاله إلى ريال مدريد.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحافيا: كيليان سعيد ومستقر عاطفيا وقبل نهاية فترة الانتقالات احتفظ بعقلية إيجابية، أراد لعب كرة القدم والاستمتاع وتدرب وتعافى جيدا لذا نأمل في انضمامه للتشكيلة.

كما يستعيد سان جيرمان، الذي حقق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة من أربع مباريات، جهود المدافع بريسنل كيمبمبي والمهاجم ماورو إيكاردي بعد التخلص من الإصابات.

وسيكون دور إيكاردي مهما في غياب ميسي ونيمار بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم مع الأرجنتين والبرازيل الليلة الماضية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: لعب الاثنان في ساعة مبكرة صباحا لذا لن يكون لياندرو باريديس وليونيل ميسي ونيمار ضمن التشكيلة وهذا منطقي.

وشارك ميسي، الذي سجل ثلاثية أمام بوليفيا خلال الفوز 3-صفر، في نصف ساعة فقط مع سان جيرمان هذا الموسم بعد انتقاله المجاني من برشلونة لمدة عامين.

وأشار بوكيتينو إلى أنه سيدرس إن كان سيعتمد على الحارس كيلور نافاس أساسيا بعد أن شارك في كل المباريات على حساب الوافد الجديد جيانلويجي دوناروما الذي قاد إيطاليا للتتويج ببطولة أوروبا في يوليو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عن اللقاحات والتحورات.. الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا عن اللقاحات والتحورات.. الصحة العالمية: يجب تغيير استراتيجياتنا تجاه كورونا
هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟ هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟
الأكثر قراءة
مراهق مراهق "آسيوي" اغتصب طفلة بريطانية في البحر أمام الآلاف
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه
تغريدة تغريدة "الكلب" لأمل حجازي تثير ضجة بمصر.. والمفتي يدخل على الخط
انتشار فيديو لشباب انتشار فيديو لشباب "عراة" يرقصون على لمبات مكسرة بأحد شوارع القاهرة
وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي
قبل أن تذهب
طبول الحرب الشاملة تدق بين أوكرانيا وروسيا
طبول الحرب الشاملة تدق بين أوكرانيا وروسيا
اكتشف المزيد