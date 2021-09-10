رقم قياسي جديد ينتظر رونالدو في الدوري الإنجليزي

ستكون الفرصة متاحة أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإضافة رقم قياسي جديد لمجموعته عقب عودته لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ولا يوجد أي لاعب تخطى الـ36 عاما سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز أهدافا أكثر من الـ32 هدفا التي سجلها تيدي شيرينغهام وفقط هناك أربعة لاعبين سجلوا عدد أهداف مكونا من رقمين. وهنا تنشر وكالة الأنباء البريطانية "بي. أيه. ميديا" تقريرا عن هؤلاء اللاعبين.

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وسجل تيدي شيرينغهاهم (32 هدفا لفريق توتنهام، بورتسموث، وست هام). ويعد شيرينغهام هو أكبر اللاعبين والهدافين في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب في أعلى مستوى حتى بلغ 40 عاما. وعندما يتعلق الأمر بالفئة العمرية التي يحتلها رونالدو ينفرد بها شيرينغهام.

وبلغ شيرينغهام عامه الـ36 في موسم 2001 - 2002، واحتفل بهدف سجله في مباراة ديربي شمال لندن أمام أرسنال قبل أن يضيف أهدافا أخرى أمام وست هام وليستر، كما سجل أيضا أمام ليدز في آخر يوم له وهو يبلغ 35 عاما، وأضاف 12 هدفا آخرين لتوتنهام في الموسم التالي، وتسعة أهداف لبورتسموث في 2003 - 2004، قبل أن ينهي مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 8 أهداف في موسمين مع الهامرز.

ليس فرديناند (15 هدفا لوست هام، ليستر وبولتون). ربما تكون أفضل فترة يتم تذكره فيها هي فتراته مع كوينز بارك رينجرز، نيوكاسل وتوتنهام، وترك فرديناند الفريق الأخير بعد ستة أسابيع فقط من بلوغه عامه الـ36. وسجل فرديناند 12 هدفا في موسما مثيرا مع ليستر سيتي، حيث كان يمثل الجزء الأكبر من أهدافه في هذا العمر، حيث سجل هدفين في موسمين ونصف الموسم التي قضاها مع ويستهام وسجل هدفا مع بولتون.

جيانفرانكو زولا (14 هدفا مع تشيلسي) كانت أفضل مواسم المهاجم الإيطالي مع تشيلسي بعدما بلغ عامه الـ36 عشية موسم 2002 - 2003. وتضمنت أهدافه الـ14 هدفين في مانشستر سيتي وفي المباراة التي فاز فيها فريقه على بلاكبيرن 3 - 2 والتي شهدت عودة تشيلسي مرتين في النتيجة، بينما سجل هدفين أمام شروسبيري في كأس الاتحاد الإنجليزي ليرتفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفا في كافة المسابقات، قبل أن يعود لبلاده للعب مع كالياري.

غاري سبيد (13 هدفا مع بولتون) يحتل لاعب خط الويلزي المركز السادس من حيث أكثر عدد مشاركات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 535 مباراة وسجل 80 هدفا مع فرق ليدز، إيفرتون، نيوكاسل وبولتون. جاء أكثر بقليل من سدس هذه الأهداف بعدما بلغ عامه الـ36، حيث سجل ثمانية أهداف في موسم 2006 - 2007 ليساعد بولتون إنهاء الدوري محتلا المركز السابع.

وسجل ريان غيغز جناح فريق مانشستر يونايتد في أول 21 موسما قضاها في الدوري الإنجليزي، من بينهم أربعة أهداف وهو يبلغ 35 عاما أو أكثر. وسجل جيجز 9 أهداف بعد هذا العمر وعادله بيتر كراوتش في سنواته الرائع مع ستوك سيتي. فقط 54 لاعبا سجلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تخطوا عامهم الـ36، بمجموع أهداف 217 هدفا، حيث سجل كل من جون وارك وغاريث مكاولي وغراهام ألكسندر سبعة أهداف فيما سجل كل من جوردون ستراشان وفرانك لامبارد ستة أهداف.

ويتواجد في القائمة أيضا بيتر شمايكل، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث سجل هدفا واحدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سجله لفريق أستون فيلا أمام غيفرتون في 2001، قبل شهر من بلوغه عامه الـ38.