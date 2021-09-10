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روني: رونالدو تطور بصورة درامية.. وسيصل إلى غيغز

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روني ورونالدو في فترة سابقة مع نادي مانشستر يونايتد

روني: رونالدو تطور بصورة درامية.. وسيصل إلى غيغز

مانشستر - رويترز

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يرى واين روني القائد السابق لنادي مانشستر يونايتد أن المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الذي عاد مؤخرا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة الدم، يمكنه الاستمرار في اللعب حتى بلوغه 40 عاما بعد أن عدل أسلوب لعبه بطريقة تسمح له بالاستمرار في الملاعب.

وأمضى رونالدو (36 عاما) ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009 وفاز معه خلال هذه الفترة بثمانية ألقاب كبيرة ثم عاد إلى النادي من جديد في أغسطس الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي بمقتضى عقد لمدة عامين.

وقال روني الذي يعمل مدربا لنادي ديربي كاونتي المنافس في دوري القسم الثاني بإنجلترا: في آخر مرة لعب هنا كان يميل إلى السرعة والانطلاقات والقوة. الآن أصبح هدافا وأعتقد أن أسلوب لعبه انسجم مع التطور الجديد بصورة درامية.

وأشار روني وهو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد إلى أن زميله السابق رونالدو أصبح لاعبا مختلفا تماما عما كان عليه قبل 12 عاما، لكنه رغم ذلك يمكنه الوفاء بالمتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردف روني قائلا: بالتأكيد تبقى قدراته متميزة لكنه أيضا يعتني كثيرا بنفسه. لا يزال مستواه رائعا. لن أشعر بالدهشة إذا استمر في اللعب حتى بلوغه 40 عاما مثل ريان غيغز.

ويتوقع أن يبدأ رونالدو مسيرته الثانية مع يونايتد في مواجهة الضيف نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم السبت.

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