محرز يخالف القانون في إنجلترا.. والشرطة توقفه

ذكرت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تعرض إلى مخالفة الحرمان من قيادة السيارة، بعدما تم ضبطه مسرعا بسرعة وصلت إلى 120 ميلاً في الساعة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النجم الجزائري البالغ من العمر "30 عاما" شوهد يكسر حاجز السرعة بشكل مخيف، وتم تغريمه 2500 جنيه إسترليني ومنعه من القيادة لمدة 56 يوما، بسبب تصرفاته الطائشة – على حد وصف الصحيفة.

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وأضاف التقرير: لم تكن هذه المخالفة الأولى لمحرز، سبق وتم منعه من القيادة لمدة 6 أشهر، للوصول إلى سرعة 77 ميلاً في الساعة، في منطقة لا تتجاوز السرعة فيها 55 ميلاً في الساعة، وذلك في عام 2016.