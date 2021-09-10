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ميسي: كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة

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النجم الأرجنتيني ميسي محتفلاً بلقب كوبا أميركا مع الجماهير

ميسي: كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة

بوينس آيرس - د ب أ

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أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.

وتصدر ميسي قائمة هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي 3 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش) ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية، عبر هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا حيث رفع رصيده إلى 79 هدفا.

وعادل ميسي "34 عاما" رقم بيليه بتسجيل الهدف الدولي رقم 77 له عندما افتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 14 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يكمل ثلاثيته ويعزز رقمه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88.

ولم يستطع ميسي السيطرة على دموعه بعدما حطم رقم بيليه، وذلك بعد أشهر من قيادة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أمريكا، وهو الأول للأرجنتين منذ 28 عاما.

وقال ميسي: كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة وأشكر الله أنه تحقق. إنها لحظة استثنائية نظرا لكيفية حدوثها بعد هذا الانتظار الطويل.

وأضاف: لم يكن هناك أفضل من تحقيق هذا والاحتفال به هنا، هو أمر مذهل... عائلتي عانت كثيرا أيضا. أنا سعيد للغاية الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي سجل سابع ثلاثية (هاتريك) له بقميص منتخب بلاده، لكنها الثلاثية الأولى للمنتخب في الأرجنتين، وقد حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم بذلك في 22 مباراة متتالية، كان أولها في 2019.

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